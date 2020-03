Pessoa agredida por conta de dívida de drogas em Cambira

A ocorrência foi registrada as 0h55 desta terça-feira (24) na Rua João Piovesan em Cambira.

Diz o relatório da PM que “conforme relato da vítima, apanhou mas não de seu marido e sim da pessoa de xxx, onde o mesmo a agrediu com pauladas não só na cabeça mas sobre o corpo todo, sendo possível visualizar as marcas por esta equipe. Indagado o motivo das agressões a vítima relatou que possui uma dívida em drogas (crack e cocaína) com o acusado, onde teria comprado entorpecente do mesmo e ainda não teria pago, onde já há alguns dias procura por ela a ameaçando e dizendo que vai matá-la se não receber o valor. Foi acionada a ambulância do município e feito patrulhamento pela cidade, bem como no endereço do autor, porém não foi encontrado”.