Perda de dentes é um dos fatores que mais prejudica a qualidade de vida

A reabilitação oral e a colocação de implantes são essenciais no resgate da saúde bucal

A ausência de dentes, segundo um levantamento de 2018, foi apontada como um dos principais fatores na perda da qualidade de vida de pessoas entre 45 e 70 anos. Os dados fazem parte de um estudo que ouviu 600 latino-americanos, entre eles 151 brasileiros. Ainda de acordo com a pesquisa, intitulada Percepções Latino-americanas sobre Perda de Dentes e Autoconfiança, para 32% dos entrevistados, a perda de dentes impedia de ter um estilo de vida saudável e ativo.

A dentista Nathália Sachelli Pella, da Oral Implantes, de Jandaia do Sul, acrescenta que este estudo revelou ainda que 16 milhões de brasileiros viviam sem nenhum dente e 41,5% das pessoas com mais de 60 anos já perderam todos. Por outro lado, 39 milhões de brasileiros usam próteses dentárias, sendo que uma em cada cinco delas tem entre 25 e 44 anos.

“O implante dentário é sim uma maneira eficiente de devolver qualidade vida para essas pessoas por ter vários benefícios como estabilidade e durabilidade, além de melhorar a mastigação”, pontua a dentista.

Nathália explica o que é um implante. “Implante dentário nada mais é que uma estrutura de metal, geralmente de titânio (material biocompatível), posicionada cirurgicamente no osso maxilar abaixo da gengiva. Em forma de parafuso, o papel do implante é substituir as raízes dos dentes”, afirma.

Ainda segundo a dentista, depois de fixados os implantes, chega a hora de preparar, de acordo com a arcada dentária do paciente, as próteses, ou seja, os dentes (coroas) propriamente ditos. Essa preparação exclusiva resultará num sorriso mais natural e harmônico.

Tipos de implantes mais comuns:

Protocolo: Fixado sobre 4 a 8 implantes (parafusos de titânio), em média, é parafusada e retirada apenas pelo dentista. Os dentes são conectados entre si e podem ser de resina ou porcelana.

Carga imediata: É quando os implantes são colocados no mesmo sistema do protocolo e o paciente já sai com a prótese no mesmo dia ou até 3 dias depois. Isso só é possível no implante da mandíbula, ou seja, arcada dentária inferior.

Implante unitário: É recomendado para casos de um único dente perdido, este será substituído por um pino de implante e por uma coroa dentária.

Overdenture – Confeccionada em resina, exige de 2 a 3 implantes, e possui um encaixe numa barra que conecta os implantes à prótese. Pode ser retirada pelo paciente.

