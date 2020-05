Pedreiro de Marumbi morreu após cair de casa em Jandaia

O acidente de trabalho aconteceu em Jandaia do Sul e a morte foi anunciada pelo Hospital da Providência, em Apucarana.

Em Marumbi, foi sepultado, neste dia 07 de maio, o senhor João Evangelista Ferreira da Silva, de 58 anos. Ele estava internado no Hospital da Providência, em Apucarana, onde foi anunciado o óbito em ontem (6).

Não foram divulgadas muitas informações, apenas que ele sofreu um queda de plano elevado, ou seja, caiu de uma casa em Jandaia do Sul e ficou em estado grave. Após passar pelo PAM foi transferido, mas não resistiu e faleceu.

As informações são do Blog do Berimbau