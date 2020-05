Pavimentação da estrada para o Canutã cria um cenário novo na zona rural

A Prefeitura de Jandaia do Sul iniciou nesta semana o asfaltamento de um trecho da estrada rural de grande movimento, a chamada Estrada Velha para Marumbi, e já está sendo licitado para dar continuidade nas estradas a colocação de paralelepípedos até a comunidade do Canutã.

Vale lembrar que todas as ações de recapeamento estão sendo feitas com recursos próprios do município.

Segundo o prefeito, os moradores da Estrada Velha para Marumbi estão impressionados com o desenvolvimento das obras em preparação para a pavimentação de mais este trabalho. A mudança já chama a atenção no primeiro trecho em frente ao cemitério novo.

“Nosso trabalho é um modelo que já deu certo, estamos deixando todas as estradas em perfeito estado e várias delas estão sendo cascalhadas, algumas em toda a sua extensão para garantir boas condições de trânsito aos produtores rurais, sejam no escoamento da produção agropecuária, no transporte escolar e também no deslocamento à cidade para acesso a produtos e serviços”, completa Ditão!