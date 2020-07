Passageiros de taxi são presos com drogas no Jardim Esmeralda

Ocorrência registrada às 20h30 de quinta-feira (30) na Rua Prof. Zilda Cruz de Almeida, Jardim Esmeralda, em Jandaia do Sul.

A equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento pelo endereço citado, quando avistou um taxi, GM Cruze, de cor branca, estacionado e com três indivíduos em seu interior, sendo uma feminina.

Foi dada voz de abordagem e de pronto foram reconhecidos os dois masculinos, sendo xxxx e seu comparsa. A feminina se trata de xxxx, esposa do taxista e relatou a equipe que seu esposo recebeu a chamada da corrida e repassou para ela ir apanhar os cidadãos e leva-los até o local de destino.

Na busca pessoal foi localizada uma porção de substância análoga a maconha no bolso traseiro esquerdo de xxxxx e mais R$ 22,00 em notas trocadas.

Com xxxx foi localizado R$ 31,00 também em cédulas trocadas.

Nada de ilícito foi localizado com a mulher. Na busca veicular foram localizadas mais duas grandes porções de substância análoga a maconha debaixo do banco do passageiro da frente, totalizando 40,5g.

Segundo a PM, o local é muito frequentado por usuários e traficantes de drogas e recebe frequentemente denúncias de comercialização de entorpecentes.

Questionados sobre a droga e o dinheiro, os suspeitos permaneceram em silêncio. Sobre o que estariam fazendo ali, os mesmos relataram que estavam indo na casa de xxxx , este com vasto histórico criminal em diversas práticas como tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, ameaça, etc.

Os homens contam com histórico criminal acentuado ao tráfico de substâncias entorpecentes e outras naturezas ilícitas.

A taxista foi orientada e liberada no local e aos dois masculinos foi dada voz de prisão e encaminhados juntamente com a droga e o dinheiro para a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul e ficarão à disposição da autoridade judiciária local.

Obs: Fomos informados que o veículo em questão não faz parte da frota de taxis devidamente licenciados de Jandaia do Sul.