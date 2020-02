Parque da praça da igreja recebe brinquedos adaptados doados através do Rotary

Nessa sexta-feira, dia 21, o Rotary Club de Jandaia do Sul entregou para a comunidade um Parque Infantil Adaptado para Cadeirantes, o evento contou com a presença de rotarianas e rotarianos de Jandaia do Sul, Excelentíssimo Prefeito Municipal Benedito José Pupio, Presidente da Câmara de Vereadores Milton Lopes e ainda os vereadores Cláudio Gobetti e Erasmo Sermidi, Padre Edivaldo da Paróquia São João Batista, Representando a Polícia Militar, Sandro Lopes, o Presidente da Acejan, Marcos Dário, o Presidente da APAE, Norberto Guedes e a Diretora Maria Luiza e demais convidados da comunidade jandaiense.

O parque infantil está instado na praça da Igreja Matriz de Jandaia do Sul, e os brinquedos são para a utilização mista, ou seja, crianças sem dificuldades de locomoção poderão brincar junto com as crianças cadeirantes e com isso é possível fazer a integração entre as crianças.

Foi um momento de bastante alegria, onde alunos da APAE puderam utilizar os brinquedos adaptados para crianças cadeirantes.

O presidente do Rotary gestão 2019/2020 agradece toda a comunidade jandaiense que tanto abraça todas as promoções que o Rotary faz na comunidade, adquirindo os cartões. E através dessas promoções que o Rotary faz é possível entregar projetos como esse para beneficiar a comunidade.

O clube ainda possui uma grande parceria com empresas de nosso município que participam com o Programa Empresa Cidadã, são elas: Jamel, Café Jandaia, Metafa, Clínica Médica Dr Joel Severino Chaves, Janbonés, Pneus Jandaia, Agro Brasil Chemical, Paschoal Pescados, Sicredi e Ultragás que através de doações mensais ao Rotary é possível a execução de vários projetos que são entregues para a comunidade.