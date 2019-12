Papai Noel nos bairros foi um sucesso!

Pelo quarto ano consecutivo o projeto “Papai Noel nos Bairros”, promovido pelo vereador André Saddi foi novamente um sucesso. O projeto nasceu do desejo do vereador em ser um legislador diferente, atuante e ter o contato direto com a população, levando alegria às crianças, que são o futuro de nossa cidade.

“Mais um ano tenho a honra de realizar esse projeto, onde passamos por todos os bairros de nossa cidade, tendo o contato direto com nossa população, levando alegria e nossa mensagem de boas festas,” disse o vereador.

“Por onde passamos fomos muito bem recebidos por nossa população, sempre acolhedores. E ver o sorriso no rosto de cada criança, o brilho nos olhos ao ver o Papai Noel é algo que nos deixa muito felizes e motivados a sempre buscar o melhor para eles e por nossa cidade,” finaliza André Saddi.

Agradecemos a Deus por nos dar forças e energia para que possamos levar a todos os cantos de nossa cidade um pouco de alegria e esperança. São pequenos gestos, mas com um significado enorme para nós. Que ele continue nos dando força e garra para continuar lutando pelo que acreditamos!