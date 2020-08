Ocorrências atendidas pela Polícia Militar de Jandaia do Sul neste sábado (1)

07h / Natureza Furto Qualificado / Endereço Ruas das Orquídeas

A equipe policial foi até o local onde teria acontecido um furto na madrugada. Em conversa com a vítima a senhora xxxx, relatou que saiu na data de ontem para trabalhar e voltou somente hoje. A equipe constatou que a janela da cozinha estava arrombada e a vítima relata o furto de alguns objetos. A equipe realizou patrulhamento porém sem êxito de encontrar os autores.

10h50 / Natureza Fato não constatado (abordagem de suspeitos ) / Endereço Rua Luiz Vignoli – Centro

A equipe policial foi solicitada para comparecer no endereço acima, onde segundo a solicitante, um homem chegou de motocicleta, adentrou o estabelecimento e pediu dinheiro. No local, em contato com a mesma e com sua funcionária, ambas relataram que por volta das 09h50min, um homem parou sua motocicleta Honda CG Titan de cor vermelha, com um baú de cor preta, trajava capa de chuva de cor preta, capacete de cor preta, estatura alta, magro, pele morena clara, cabelos levemente grisalhos, adentrou a loja e foi em direção ao caixa, disse que morava em outro município, que nesta data faria um evento nesta cidade, porém havia sido cancelado e o combustível de sua motocicleta não era o suficiente para que o mesmo conseguisse chegar até o seu local de origem, então pediu dinheiro.

As mesmas negaram e ele saiu do local. Aproximadamente trinta minutos depois ele passou de motocicleta lentamente em frente a mesma loja e seguiu sentido à igreja matriz. A equipe policial também foi informada que por volta das 09h20min o mesmo homem teria ido até a Ultra Gás e agiu da mesma forma e com as mesmas justificativas. Foram feitos patrulhamentos por toda extensão e proximidades.

15h03min / Natureza Atendimento de Acidente / Local Rua Dourados – Vila Paião

A equipe foi solicitada para deslocar no endereço em questão, onde havia ocorrido um acidente envolvendo auto e moto, com vítima, e que o automóvel Ford Ká de cor vermelha (segundo o solicitante) havia se evadido. Com a chegada da equipe no local foi verificado que o condutor da motocicleta havia sido atendido pela equipe do SAMU e posteriormente fomos informados que a vítima fora encaminhada ao Hospital da Providência na cidade de Apucarana.

Após consulta junto ao sistema SESP contatou-se que a motocicleta Honda CG 125 Fan de Apucarana possuía débitos, sendo assim, foi apreendida e encaminhada do Pátio do DETRAN para demais procedimentos. Não foi possível a identificação do condutor até o presente momento.

17h00 / Abordagem / Local Rua Paião – Vila Paião

No local a várias denúncias de que vem sendo praticado o tráfico de drogas, e a equipe tem intensificado o patrulhamento nas imediações, sendo que nesta data ao passar pelo local foi visualizado um masculino no portão, que ao ver a viatura correu pra dentro do quintal, sendo abordado e em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado com a pessoa identificado como xxx, com várias passagens por furto e tráfico de drogas, porém no momento nada pesava contra ele.

Estava sendo feito uma fogueira com fios de cobre que perguntado de onde seria a origem se enrolaram e não souberam justificar, e que foi feito uma consulta em busca de furto de fios nada em data recente foi encontrado. Diante dos fatos foram orientados.

19h45 / Natureza Ameaça – Maria da Penha/ Local R. Rotary – Operário

Conforme relato da solicitante, seu ex-namorado a ameaçou de morte, deixando o local em uma VW/Parati Branca tomando rumo ignorado. Diante dos fatos, a equipe deslocou até o endereço onde fez contato com a vítima, que relatou que na data de hoje, por motivos fúteis, entrou em discussão com seu namorado e este ameaçou atear fogo na casa da solicitante dizendo que iria matá-la a todo custo e, segundo a mesma, alguns populares relataram que ele fazia menção de estar armado.

Durante o atendimento, esta equipe presenciou que ele continuava as ameaças via aplicativo mensageiro de celular “Whatsapp”. Diante do fatos, esta equipe realizou patrulhamentos no intuito de localizar o autor, porém sem êxito. A vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.

23h45 / Natureza Apoio a outros órgãos / Local R. Souza Naves

Em patrulhamento no endereço acima descrito a equipe foi abordada pelo fiscal do COE – Comitê de Operações Emergenciais de Jandaia do Sul, o qual relatou que tem recebido diversas denúncias de aglomeração e algazarra neste endereço, sendo que juntamente com o mesmo, esta equipe prestou apoio durante a abordagem e orientação acerca dos riscos sanitários da COVID-19, sendo o responsável pela residência devidamente orientado, o qual acatou a orientação e se prontificou em sanar a irregularidade, sendo liberado no local.

00h24 / Natureza Dano / Local R. Rotary – Vl Operária

O solicitante efetuou contato informando que o ex-marido de sua sobrinha veio até a residência e arrombou as portas de acesso. Esta equipe deslocou até o endereço onde constatou o fato, sendo feito contato com o solicitante que informou que ouviu um barulho na casa de sua sobrinha e que saiu para ver, onde pode visualizar a pessoa de xxx dentro da residência, que ao ver o solicitante saiu correndo tomando rumo ignorado.

A responsável pela residência não estava em casa no momento do fato, sendo solicitado a sua presença, que compareceu e informou não notar falta de nenhum pertence, somente o dano nas portas. Rondas foram efetuadas no intuito de localizar o autor, porém sem êxito. A vítima foi orientada.

Foram atendidas outras solicitações de aglomeração de pessoas. Também foram realizadas diversas abordagens a suspeitos. Todos liberados no local.