Ocorrências atendidas pela PM no sábado em Jandaia do Sul

08h18 – Lesão Corporal – Preso Homem de 26 Anos – Vítima Mulher de 32 Anos – Rua Gabriel Lopes – Jd. Esmeralda.

A solicitante informou que havia sido agredida em via pública e que o autor se evadiu do local, demonstrando estar desorientada e com dificuldades pra relatar realmente o fato ocorrido. No local em contato a solicitante de 32 anos, que estava em via pública, aparentemente com sintomas de embriaguez, com ferimentos (escoriações) na boca, e dores na cabeça, afirmou que havia sido agredida por um indivíduo conhecido, e que momentos antes ambos se encontravam juntos e, sem motivos, foi agredida com “socos” e em seguida se evadiu para sua residência localizada na Rua Gabriel Lopes.

Na referida residência, o homem foi localizado e identificado, indivíduo já conhecido no meio policial, que atendeu a equipe informando em primeiro momento que não conhecia vítima devido sua condição de “homossexual”, porém em contato com o irmão de xxx que reside na mesma residência, xxxxx, 29 anos, relatou que se conhecem e se relacionam eventualmente e às vezes até pernoitam em outra residência, fato esse confirmando por ambos. Ainda relatou que hoje mais cedo xxxxx chegou na residência com sintomas de embriaguez alcoólica, se demonstrando bastante nervoso. Devido aos fatos, xxxx foi encaminhada ao PAM para atendimento médico e posteriormente, juntamente com xxxxx já detido, foram encaminhados à delegacia de Jandaia do Sul para as devidas providências.

17h35 – Violência Doméstica – Local R. Gregório Pozza Jd. Pérola.

Foi informado que uma mulher havia sido agredida pelo seu esposo e em seguida o mesmo se evadiu conduzindo um veículo Fiat/Tipo tomando rumo ignorado. No local em contato com a solicitante de 34 anos, ela relatou que teve um relacionamento com o autor de” 22 anos por aproximadamente seis meses, onde por motivos não informados romperam tal relacionamento.

Informa ainda que há quinze dias reataram e diariamente se desentendem por qualquer motivo, sendo que hoje, o mesmo chegou em casa com sintomas de embriagues alcoólica e sem motivos a agrediu com “socos e chutes” lhe causando lesões tais como escoriações no joelho direito e mão direita, e que após o fato, se evadiu conduzindo o referido veículo tomando rumo ignorado.

Foi realizado patrulhamento por vários locais e imediações, porém sem êxito na localização do acusado, onde então a vítima foi devidamente orientada quanto aos procedimentos cabíveis.

19h05 – Ameaça – R. Pedro Zanardi Vila Rica.

A solicitante informou que um indivíduo conhecido como xxxxx estaria sob efeito de drogas e de posse de um “Facão” e queria matar a própria irmã. No local foi contatado a vítima de 26 anos, relatando que seu irmão de 24 anos que reside defronte a sua residência, faz uso contínuo de substância entorpecente, e hoje aparentemente sob efeito de bebida alcoólica e drogas, começou a ameaçar a vítima com um Facão, sendo defendida pelo seu esposo, e dizendo ainda que possuía uma arma de fogo e lhe mataria. Em buscas na residência e imediações, o autor não foi localizado, sendo a vítima devidamente orientada quanto aos procedimentos.

Foram realizadas abordagens a suspeitos na Rua Manoel Parra Morrilhas, Ria Ceará (Jd. Brasil) e Rua Pastor João Marcondes (Vila Santo Antonio). Todos os abordados foram liberados após revista pessoal.