Ocorrências atendidas pela PM nesta quinta-feira (7) em Jandaia do Sul

08h05 / Natureza Dano Qualificado / Atendimento de Acidente / Local Rua Doutor Chiquinho – Jardim Villar

Após solicitação informando que uma mulher havia colidido um veículo contra um poste de iluminação pública da Copel, no local a equipe constatou o fato, estando o poste danificado e pendurado pelos fios de energia e causando risco na via pública.

Alguns pedreiros que trabalhavam nas proximidades do local relataram que o veículo seria um Chevrolet/Colbat de cor Branca e que logo após o ocorrido a condutora havia retirado o veículo do local e guardado o mesmo na garagem de sua residência ali nas proximidades.

Foi efetuado contato com a atendente da empresa Copel e repassado o fato ocorrido, e posteriormente a equipe deslocou até a residência da condutora do veículo citado, sendo a mesma identificada e que segundo informações já havia feito contato com a seguradora para possível reparação dos danos causados.

16h53 / Natureza Lesão Corporal / Violência Doméstica / Local Rua Santa Catarina nº 32 Jardim Vilar

Após solicitação, a equipe de serviço deslocou até ao local citado, onde segundo informações havia uma mulher que estaria sendo agredida e pedia por socorro. A vítima relatou que havia tido um desentendimento por motivos fúteis com seu convivente e que o mesmo tentou enforcá-la lhe causando uma lesão em sua boca.

Relatou ainda que logo após as agressões ele se evadiu tomando rumo ignorado, e que já teria feito outros boletins contra ele por violência doméstica.

Diante do ocorrido a vítima foi devidamente orientada a comparecer até a Delegacia de Jandaia do Sul para efetuar a representação e solicitar a medida protetiva contra o autor dos fatos, para que possa ser tomadas as medidas cabíveis que requer o caso.

21h20 / Natureza Abordagem de Suspeito / Infração de medida Sanitária Preventiva / Endereço R. Benedito José da Silva

Durante patrulhamento da equipe ROTAM pelo endereço acima citado, foi avistado um indivíduo, sendo então dada voz de abordagem a qual foi acatada. Realizada busca pessoal e checagem documental, contudo nada de irregular foi identificado, sendo o mesmo orientado quanto aos decretos municipais que instituem o toque de recolher às 21h00min (7.112 de 20 de março de 2020 e 7.133 de 25 e março de 2020) horas e liberado no local.

22h00 / Natureza Abordagem de Suspeito/Infração de medida Sanitária Preventiva / Endereço R. José maria de Paula Rodrigues

Em patrulhamento da equipe ROTAM pelo endereço supracitado foram avistados dois indivíduos, sendo dada voz de abordagem a qual foi acatada. Realizada busca pessoal e checagem documental de ambos porém nada de irregular foi identificado, sendo os mesmos orientados quanto aos decretos municipais que instituem o toque de recolher às 21h00min (7.112 de 20 de março de 2020 e 7.133 de 25 e março de 2020) e liberados no local.