Ocorrências atendidas nesta terça-feira em Jandaia e região

Cambira 10h50min – Natureza Abordagem de suspeitos – Endereço Avenida Brasil

Durante patrulhamento foi visualizado um masculino desconhecido da equipe, sentado defronte ao numeral 1435, e no momento em que percebeu a aproximação da viatura demonstrou nervosismo e inquietação. Procedida a abordagem foi identificado a pessoa de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de 25 anos, natural de Manaus. Questionado, informou residir neste município a aproximadamente dois meses e que estaria aguardando um amigo. Nenhum ilícito foi localizado, sendo ele orientado e liberado no local.

Marumbi 11h45min – Naturezas Abordagem de Suspeitos Endereço Rua Santos Dumont Nº30

Esta equipe durante patrulhamento pelo endereço supracitado avistou um masculino em atitudes suspeitas saindo de um bar, onde foi dado voz de abordagem, feito a busca pessoal nada de ilícito foi encontrado com a pessoa de xxxxxxxxxxxxx de 42 anos, onde também não possui mandado em seu desfavor foi liberado no local.

Marumbi 13h45min – Naturezas Furto Qualificado – Endereço Av. Tiradentes

Relatou o solicitante que no endereço supracitado houve um furto, e que ao chegar ao bocha notou que sua janela estava danificada, e que um aparelho receptor da antena digital foi furtado pelo vidro quebrado da janela. Foi confeccionado o BOU e encaminhado para a delegacia para a tomada de providências cabíveis.

Novo Itacolomi 14h30min- Natureza Abordagem de suspeito – Rua Silvio Rossato, trevo de saída para cidade de Borrazópolis. Abordado Homem de 55 anos.

Às 14h30min, durante patrulhamento, fora visualizado em tráfego o automóvel VW Voyage de cor cinza, placas “QPRxxxx”, veículo e condutor desconhecidos desta equipe. Procedida à abordagem e procedimentos atinentes, constatou-se como condutor a pessoa de xxxxxxxxxxxxxxxxxx, de 55 anos de idade, oriundo da cidade de Ivaiporã. Realizada checagem de dados via aplicativo SESP, não foram constatadas irregularidades, e por não haver ilicitude, foi liberado no local.

Jandaia do Sul 15h15min – Solicitante Ação Policial – Natureza Abordagem de Suspeitos – Orientados Homem 22 anos homem , 19 anos – Local Travessa Pirapó

Durante patrulhamento desta equipe ROTAM pelo endereço citado, foi avistado dois indivíduos masculinos ocupando uma motocicleta Honda CG 150 TITAN na cor cinza com placas ARDxxxxx de Arapongas, sendo então dada voz de abordagem a qual foi acatada. Realizada busca pessoal e checagem documental, contudo nada de irregular foi constatado, sendo os mesmos orientados e liberados no local.

Califórnia 19h10min – Natureza Abordagem de suspeitos – Endereço Av. José Cunha Neto, Centro

Em patrulhamento pelas imediações do colégio Talita Bresolin, foi avistado um homem em um local com pouca luminosidade, sendo decido abordá-lo para verificar se portava consigo algum objeto ilícito, bem como fazer as averiguações de praxe. Identificado como ___, 38 anos, após o procedimento foi prontamente liberado.

Califórnia 20h05min – Natureza Abordagem de suspeitos – Endereço Rua Ivaí, Bairro Buracão

Em patrulhamento pelo referido endereço, especificamente em frente a uma residência em que há poucos dias foi desmantelado um ponto de venda de drogas, foi avistado um homem e realizado a abordagem no intuito de verificar se possuía algum objeto ilícito. Após a abordagem, identificado o suspeito como ___. Nesta oportunidade não foi localizado nenhum objeto que constitua fato ilícito, sendo assim, foi liberado no local.

São Pedro do Ivaí 20h20min – Natureza Abordagem de Suspeitos – Local Av Romeu Domingos de Oliveira

Durante patrulhamento a equipe realizou a abordagem do indivíduo identificado como ___, sendo procedido busca pessoal e nada de ilícito encontrado com o mesmo, sendo liberado na sequência.

Jandaia do Sul 21h25min – Natureza Abordagem de Suspeitos – Local Rua Dourados – Jardim Santa Helena

A equipe em patrulhamento avistou o veículo GM/Astra de placas A___ estacionado em local ermo, em atitude suspeita, sendo o condutor abordado e identificado por ___, 50 anos, e após checagem veicular e documentação via sistema nada de irregular constatado, o mesmo foi orientado e liberado no local.

Mauá da Serra 22h30min – Natureza Abordagem de Suspeito / Infração de Trânsito. Endereço Rua Eidi Yano

A equipe em patrulhamento sentido Vila Maria visualizou dois masculinos em uma motocicleta sentido área central, onde o passageiro estaria com uma sacola. Diante da suspeita foi realizado abordagem e busca pessoal onde nada de ilícito foi encontrado, os indivíduos foram identificados como ___, 17 anos, e ___, 18 anos. A motocicleta se tratava de uma Honda/CG 125 Branca, com licenciamento vencido e o condutor não possuía CNH. Diante dos fatos, a motocicleta foi encaminhada para pátio DPM/Detran para procedimentos cabíveis.

Jandaia do Sul 22h35min- Natureza Perturbação do Trabalho ou Sossego Alheio – Local Rua Marumbi – Centro

Segundo solicitante no endereço acima estaria ocorrendo um som com volume excessivo. No local foi identificado o proprietário da residência ___, 21 anos, que relatou que estaria com um casal de amigos jogando truco, porém já haviam encerrado a partida. O mesmo acabou sendo devidamente orientado.