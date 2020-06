Obras do desfavelamento em Jandaia do Sul começa em 60 Dias

Na manhã desta segunda-feira(22), o Prefeito Ditão juntamente com o Presidente da Câmara Milton Lopes, a chefe do escritório regional de Apucarana Elisângela C. de Araújo, e o coordenador regional da Cohapar Aparecido Mauricio Rocha, foram até o cartório de registros para assinar a escritura das casas do desfavelamento.

A construção de 75 unidades para o desfavelamento total da Vila Santo Antonio.

As casas populares serão construídas através do programa Família Paranaense do Governo do Estado, destinado às famílias já cadastradas no programa. Os beneficiados serão os que residem em situação de risco ou pagam aluguel. A obra deverá ser iniciada dentro de 60 dias.

A Vila Santo Antônio como é conhecida, fica aos arredores do Country Club de Jandaia, onde possui várias casas em situação irregular, sem saneamento básico e em área de preservação ambiental da nascente do Rio Marumbizinho, este que abastece a cidade.

O Presidente da Câmara Milton Lopes, faz um agradecimento ao Governador Ratinho Junior, á Cohapar e especialmente ao prefeito Ditão, que desde o começo do mandato, juntamente com os vereadores vem lutando para que esse projeto seja concretizado.

Estou muito feliz com a execução deste projeto, que beneficiará muitas familias que necessitam de moradia dignas, essas pessoas terão suas casas, terão um endereço, e uma estabilidade de vida melhor. Finaliza Prefeito Ditão. (texto da assessoria)