O que abre e o que não abre nos finais de semana em Jandaia do Sul

Ficou determinado diante Decreto Municipal de nº 7272, novos horários de atendimentos nos seguintes estabelecimentos:

Bares:

Segunda à sexta com consumo no local até as 20h

Sábado, com consumo no local até as 13h, após apenas Delivery e Drive Tru

Domingo: Fechado

Lanchonetes, Sorveterias, Food Truck:

Segunda à sábado até as 20h com consumo no local, após apenas Delivery e Drive Tru até as 23h

Domingo: Apenas Delivery e Drive Tru

Açougue e Padarias:

Segunda à sábado até as 20h

Domingo: Apenas Delivery e Drive Tru

Feira Livre Supermercados, e mercearias:

Domingo: Fechado