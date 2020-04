Novo decreto prevê uso obrigatório de máscaras em Jandaia do Sul

O prefeito de Jandaia do sul, Benedito José Pupio informou em sua rede social que à partir de segunda feira (27), será obrigatório o uso de máscaras para toda a população de Jandaia do Sul e também para quem passar pela barreira sanitária vindo de outros municípios.

O uso deve ser feito em todo o deslocamento do cidadão. Com isso, quem estiver em ruas, praças, supermercados e farmácias, por exemplo, deve estar usando.

A Prefeitura Municipal, em parceria com costureiras do município, está adquirindo máscaras para distribuição as pessoas carentes.

A obrigatoriedade estende-se a todos os funcionários de empresas e estabelecimentos comerciais que se encontram em serviço. A fiscalização será feita pelo Município e por todos os órgãos de controle, inclusive, se necessário, pela Policia Militar quando solicitado.

Para controlar a disseminação do novo coronavírus, Ditão destacou a importância da união de esforços e do bom senso da população em relação às condutas preventivas adequadas. “Lavar as mãos, limpar superfícies, evitar aglomerações e entender que há mensagens que precisam ser entendidas e disseminadas, são pontos fundamentais. “A prevenção é tarefa de cada um de nós. Evitem compartilhar fake news. Pessoas com quadro de gripe, ao perceber um aumento dos sintomas, deve procurar o atendimento médico”. O Prefeito recomendou, ainda, isolamento social ao longo dos próximos dias. “Em virtude da mudança do clima nas próximas semanas, teremos uma bela oportunidade de evitar a transmissão do coronavírus no momento em que ele está crescendo. Este não é um momento de lazer nem de entretenimento. A quebra dessa regra pode representar uma perspectiva mais grave do ponto de vista epidemiológico na Cidade”, alertou.