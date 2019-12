Nota de Esclarecimento sobre a reforma do Anfiteatro

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, através do departamento de Obras vem esclarecer algumas questões relacionadas a uma publicação realizada nas mídias sociais sobre a reforma do Anfiteatro Professor Lourenço Idelfonso da Silva.

Sobre tais colocações esclarecemos que:

– O município de Jandaia do Sul realizou a licitação para a reforma do telhado e que todos estes dados estão no Portal de Transparência, onde todos os envolvidos e interessados podem acompanhar e também fiscalizar.

– A referida empresa iniciou a retirada das telhas e não realizou a substituição, coincidindo com uma semana atípica de chuvas em nossa região para o mês de dezembro, o que agravou a situação. Como já foi realizada a licitação, a prefeitura não pode contratar outra empresa para fazer o mesmo trabalho.

– A Prefeitura de Jandaia do Sul acionou o departamento Jurídico para que tomem as providencias cabíveis em relação à responsabilidade da empresa, que terá que arcar com os reparos da estrutura danificada, sem prejuízo aos cofres do município.

Reiteramos o nosso compromisso em aplicar bem os recursos do município, buscando realizar um trabalho duradouro e de qualidade. Erros como este não serão tolerados pela administração e estaremos buscando uma solução o mais breve possível.

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul