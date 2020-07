Nota de esclarecimento sobre a falta de vacina pentavalente

(Isabel Garcia Giorgiani Moreno) Venho através deste prestar esclarecimentos conforme questionamentos referente a falta da vacina pentavalente no município de Jandaia do Sul, que essa situação de desabastecimento está acontecendo em todo o Brasil, pois as doses foram retiradas de circulação nos meses de julho e agosto de 2019, por não atenderam os padrões de qualidade de um dos laboratórios produtores da vacina.

Informamos também que as vacinas estão sendo distribuídas pelo Ministério da Saúde aos poucos e em pequena quantidade, necessitando fazer uma lista de espera, não sendo possível seguir o calendário de rotina.

Fluxo da liberação da vacina:

O Ministério da Saúde repassa as vacinas para o Estado, o Estado repassa para as Regionais de Saúde que distribuem aos municípios.

Reforçamos ainda que a aquisição e distribuição das vacinas competem ao Ministério da Saúde.

Em casos de dúvidas, entrar em contato com o Setor de Epidemiologia do Departamento de Saúde (3432-1421).

Sem mais para o momento, agradeço a atenção e colaboração.

Jandaia do Sul, 30 de junho de 2020.

Isabel Garcia Giorgiani Moreno

Enfermeira

Vigilância Epidemiológica

Departamento de Saúde