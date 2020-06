Nota de esclarecimento e alerta à população

O município de Jandaia do Sul esclarece que de acordo com um mapeamento realizado pelo departamento de Saúde e Setor de Epidemiologia, os casos confirmados até o momento, tiveram sua origem fora da cidade.

Agora o município se prepara para o estágio 2, que é a transmissão comunitária, principalmente de pessoas que tem ou tiveram contato com casos confirmados. Ficando o ALERTA a toda a população quanto aos cuidados com higiene, uso de máscaras e o isolamento social, principalmente com as crianças, idosos e grupos de risco.

E fica o nosso apelo: NÃO É HORA DE RECEBER E FAZER VISITAS, NÃO ESTAMOS DE FÉRIAS.

O município também alerta aos comerciantes e população que a partir desta semana serão tomadas medidas rigorosas quanto à fiscalização e autuação. Uso de máscaras é OBRIGATÓRIO em todos os ambientes, sejam públicos ou privados, na rua e dentro dos comércios.

A prefeitura tem um canal de denúncias pelo whatsapp: (43) 3432-9250, que funciona das 08h00 às 21h00 – de segunda à sábado, onde o cidadão pode fazer sua denúncia, enviando as informações para serem encaminhadas aos fiscais, que estarão fazendo a fiscalização.