É o ROTARY DAY.

O Rotary Club de Jandaia do Sul convida toda a comunidade para comemorar os 116 anos de Rotary Internacional. O evento ocorrerá sábado (15/02) das 9h as 12h na Praça do Café.

Levem as crianças. Terá pula pula, piscina de bolinha, pipoca, algodão doce, cabelo maluco e muita diversão pra garotada.