Não usar máscara em Jandaia pode render multa

O uso de máscaras já é obrigatório em Jandaia do Sul, mais ainda assim, muitas pessoas não acataram a lei, e ainda continuam saindo de suas casas sem o uso da mesma, segundo a assessoria de imprensa da prefeitura municipal.

Ainda segundo a assessoria, o COE (Comitê de Operações Emergenciais) juntamente com a Vigilância Sanitária, Policia Militar e fiscais da prefeitura, saíram as ruas do centro da cidade, orientando, notificando e aplicando multas aos cidadãos que estavam descumprindo as leis.

A decisão foi tomada em uma reunião realizada nesta terça feira (26), onde participaram o Prefeito Benedito José Pupio, Presidente da Câmara Professor Milton, Agentes do COE, Diretora da Saúde Elza Maria Ferraz, Policia Militar, Vereador João Paulo, Comandante do Corpo de Bombeiro Anderson Silva, e Diretora do Departamento da Educação Jucimara Tomazini. A medida pretende combater o contágio por coronavírus.

Ficou decidido que pessoas que estiverem transitando sem o uso da máscara, levará multa, seja no centro da cidade ou bairros, no carro, ruas, bares, restaurantes e demais empresas em geral, e isso vale para a empresa que permitir entrada de clientes nos estabelecimentos sem o uso da mesma.

A assessoria não informou o valor da multa.