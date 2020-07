NÃO MOSTRAMOS APENAS REQUERIMENTOS MAS SIM O DINHEIRO NA CONTA!

População de Jandaia do Sul, eu José Aparecido Pereira, Zé da Gruta, acabei de protocolar na Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, NÃO APENAS A REQUERIMENTO, mas sim o DINHEIRO NA CONTA, no valor de R$ 200.000,00 ( Duzentos Mil Reais )

Muito foi dito sobre esse recurso que conseguimos junto ao Deputado Federal Reinhold Stephanes Junior, onde o mesmo por minha SOLICITAÇÃO conseguiu trazer para nosso município o recurso para que seja destinado a compra de APARELHO de ULTRASOM.

Ato esse que auxilia muitas famílias de Jandaia do Sul e que não houve uma comprovação dessa verba.

Vamos acompanhar para que o recurso seja utilizado de FORMA CORRETA e URGENTE.

Obrigado a todos que confiaram em nós, e a VERDADE SEMPRE APARECE para o BEM DA POPULAÇÃO!.