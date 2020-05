Município de Jandaia do Sul receberá verba para compra de ultrassom

O município de Jandaia do Sul, irá receber uma verba de R$ 180 mil reais para aquisição de um aparelho de ultrassom. O recurso vem através da Resolução da SESA Nº 768/2019, que faz repasse financeiro para investimento na rede de serviços públicos de saúde visando aquisição de equipamento.

O pedido foi realizado através de um requerimento do vereador Professor Cláudio Gobetti, em sessão da Câmara Municipal no dia 18 de fevereiro de 2019 ao senhor Carlos Alberto Gebrim Preto (Beto Preto), Secretário de Saúde do Estado do Paraná. O prefeito Ditão reforçou o pedido do vereador em documento enviado a SESA no mês passado.

Segundo as informações, a Prefeitura de Jandaia do Sul, que ainda não dispõe de aparelho de ultrassom, é quem irá realizar a aquisição do aparelho, que em breve estará à disposição do departamento de Saúde, atenderá toda a população que necessita de diagnósticos por imagem, agilizando o atendimento.

REQUERIMENTO APRESENTADO EM 18/02/2019:

Requerimento apresentado pelo Vereador CLAUDIO PEDRO GOBETTI solicitando ao Excelentíssimo Senhor CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO (Beto Preto), Secretário de Saúde do Estado do Paraná, solicitando a disponibilização de um aparelho de Ultrassom ao PAM de nosso município visando melhorar o atendimento de nossas famílias, facilitando os diagnósticos de exames (…). Esse atendimento trará melhor qualidade de vida aos nossos munícipes, ação prioritária da administração pública e que desde já agradecemos.