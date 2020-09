O acidente com vítima fatal, ocorreu durante esta noite de sexta para sábado. Um veículo Gol, com placa de Faxinal, saiu de Cambira sentido a Novo Itacolomi, quando houve o capotamento.

Duas pessoas teriam sido ejetadas do carro, e no total cinco ficaram feridas.

Conforme informações do blog do Berimbau, Zenilda Barbosa da Silva, de 38 anos, ficou gravemente ferida e faleceu no local.