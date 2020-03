Mulher leva foiçada na mão em Cambira

Na manhã de quarta-feira (4) a Polícia Militar de Cambira recebeu informação de que no posto de saúde chegou uma mulher para atendimento com um ferimento na mão direita. No local foi feito contato com a pessoa de xxxxxxx, a qual informou que estava em sua casa juntamente com a pessoa de xxxx e após uma discussão este danificou as janelas, relógio de água e portão da residência, bem como desferiu uma “foiçada” em sua mão direita e após se evadiu tomando rumo ignorado.

Diante das informações esta equipe realizou patrulhamento para localizar o autor, porém não foi localizado.