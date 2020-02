Mulher é presa com carro roubado entre Jandaia e Mandaguari

Após denúncia diretamente ao policial informando que havia um Vectra suspeito as margens da rodovia BR-376 entre Jandaia e Mandaguari, que ao checar o veículo, foi constatado que havia sido roubado na cidade Pedrinhas Paulista (SP) na data de 07 fevereiro de 2020, em patrulhamento pela via, ao entrar nas imediações do Posto Panorama, o referido veículo foi avistado, onde ao lado deste encontrava-se a pessoa de “F” 23 anos, que já possui antecedentes.

O carro já estava com a tarjeta da placa trocada por uma tarjeta indicando cidade de Apucarana.

A autora afirmou que estaria levando o Vectra para Guiara e que o pegou na cidade de Apucarana para entregar a um conhecido,

No local se fez presente a equipe ROTAM e RPA de Jandaia do Sul e Rotam Mandaguari, que também estavam nas buscas pelo referido veiculo e prestaram devido apoio na averiguação dos fatos.

A suspeita foi revistada por uma policial que localizou com ela um documento uma Fiat Strada, que ao checar foi constatado alerta de roubo da mesmo proprietário do Vectra. Ao questionar a autora sobre os fatos a mesma disse não saber do que se trata e diante dos fatos a autora e veiculo foram conduzidos a delegacia de Mandaguari para procedimento cabível.