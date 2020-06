Mulher é encontrada morta com tiro na cabeça em São Pedro do Ivaí

Segundo a PM, após solicitação recebida via telefone dando conta de que na Rua Antonio Marquini uma mulher teria sido encontrada inconsciente aparentando estar morta por volta das 00h37min, a equipe policial foi ao local e encontrou a vítima Juceli Viana da Silva Araújo, de 48 anos desfalecida vítima de disparo na região da cabeça. Uma moradora vizinha disse que o fato teria se dado por volta das 23h00min.

A equipe notificou as autoridades competentes, procedeu com o isolamento e preservação da cena do crime. Fora prestada segurança e apoio até o recolhimento do corpo pelo IML e os trabalhos de polícia investigativa.