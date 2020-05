Mulher é agredida no Jardim das Flores

Por volta de 21h40 de domingo (3) a Polícia Militar foi solicitada pela central do SAMU, onde segundo informações uma mulher teria sido agredida por seu amásio e pelo filho dele na Rua das Margaridas, Jardim das Flores.

No local, em contato com a solicitante, de 34 anos, relatou que a agressão já havia ocorrido há algum tempo e que o agressor, de 41 anos, já havia se evadido do local.

A vítima possuía algumas escoriações na perna, braço e rosto, foi atendida pela equipe do SAMU, os quais a encaminharam até o Pronto Atendimento Municipal.

A equipe policial realizou diligências em busca do autor, porém sem êxito até o presente momento.