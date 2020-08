Mulher é agredida e tem celular danificado em Jandaia

Na manhã de segunda-feira por volta das 7h a equipe policial foi informada que na Rua Souza Naves, uma mulher havia sido agredida por outras duas mulheres, as quais além da agressão, danificaram o celular da vítima.

No local em contato com a pessoa de XXXX, relatou que estava sentada nas proximidades da EMATER, por volta das 06h55, aguardando uma carona como de costume, quando duas mulheres se aproximaram e passaram a lhe agredir fisicamente, onde também uma delas pegou o celular da vítima e jogou no chão, sendo este um LG modelo K10 de cor dourada, danificando-o.

Uma delas dizia a vítima que era pra ela não voltar mais pra empresa de colchões onde trabalha, que era pra se afastar do marido XXXX.

A vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.