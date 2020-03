Mulher é agredida e deixada em estrada de Mandaguari

A Polícia Militar de Mandaguari foi solicitada por volta de 1h30 da madrugada desta quarta-feira (11) na Estrada Alegre, zona rural de Mandaguari, onde os moradores relatavam ter uma mulher na propriedade pedindo por socorro e gritando que teria sido agredida.

No local, a mulher relatou ter conhecido um homem em um bar na área central da cidade, e que este homem teria lhe oferecido uma carona e que durante o trajeto ela teria pedido para descer, motivo pelo qual ele teria a agredido, jogado pra fora do carro, deixando na estrada tendo ela pedido por socorro na primeira casa que encontrou .

A vítima não soube informar o nome do autor, nem características dele ou do veiculo, sendo orientada no local.

A equipe aguardou ainda a chegada de uma ambulância que prestou atendimento a vítima.