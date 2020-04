Veículo danificado com pedradas em Jandaia do Sul

Na tarde de quinta-feira (2) compareceu na 2°Cia PM de Jandaia do Sul a vítima relatando que é distribuidor de peças para som automotivo e que estaria em uma loja de um cliente, localizada na Rua Joaquim Israel, onde deixou seu carro estacionado em frente e estava dentro do estabelecimento com as portas fechadas e, em dado momento uma pessoa começou gritar falando para o proprietário da oficina “você não vai me pagar? Você vai ver então. De quem é esse carro branco?”. Se passaram alguns segundos e ouviram um barulho e ao saírem viram que a pessoa de xxxxx, 25 anos, teria atirado duas pedras em seu veículo GM Prisma de cor branca, danificando a porta do motorista e o retrovisor e logo após se evadiu do local tomando rumo ignorado.

Dados os fatos a vítima foi orientada sobre as medidas a serem tomadas posteriormente.

Vale ainda salientar que xxxxx foi autora de uma ameaça contra o cliente de xxxx, nesta mesma data, fato este descrito no BOU.