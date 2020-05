Muitas abordagens de suspeitos na noite de terça-feira em Jandaia

19h13min Avenida Anunciato Sonni

Apos solicitação via 190 que informava estar no local acima citado uma vítima de Roubo, a equipe deslocou até o local e deparou-se com a Sra. ___, que é conhecida no meio policial com diversas passagens, completamente embriagada e desorientada. Como ___ alega fazer uso de medicação controlada e teve duas convulsões foi acionado o SAMU, que prestou atendimento médico.

20h05min Praça do Café

Durante patrulhamento pelo local acima citado foi avistado um indivíduo, sendo então dada voz de abordagem a qual foi acatada. Realizada busca pessoal e nas proximidades contudo nada de ilícito foi identificado, sendo o mesmo orientado e liberado no local.

20h20min Praça do Café

Durante patrulhamento da equipe ROTAM pelo endereço acima citado foram avistados alguns indivíduos sentados no banco da praça, sendo então dada voz de abordagem. Realizada busca pessoal e checagem documental contudo nada de ilícito foi localizado, sendo então todos orientando e liberados no local.

20h35min BR-376 / 229

Durante patrulhamento pelo local acima citado foi visualizado uma motocicleta parada as margens da rodovia com dois masculinos em atitude suspeita, que foi dada voz de abordagem, identificados e realizada busca pessoal, porém nenhum ilícito fora encontrado.

20h35min Rua Pastor João Marcondes

Em patrulhamento pelo endereço acima citado foi avistado um indivíduo o qual é conhecido no meio policial por diversos ilícitos, sendo então dada voz de abordagem. Realizada busca pessoal, contudo nada de ilícito foi localizado, sendo o mesmo orientado e liberado no local.

20h45min Rua Pastor João Marcondes

Durante patrulhamento da equipe ROTAM pelo endereço acima citado foi avistado um indivíduo, sendo então dada voz de abordagem a qual foi acatada. Realizada busca pessoal e nas proximidades nada de ilícito foi localizado, sendo o mesmo orientado e liberado no local.