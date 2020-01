Motorista de caminhão morre carbonizado em São Pedro do Ivaí

A equipe da Defesa Civil de Jandaia do Sul atendeu na manhã desta quinta-feira (23) uma ocorrência de acidente de trânsito seguido de incêndio próximo a São Pedro do Ivaí.

As primeiras informações eram que duas pessoas teriam morrido no local, mas apenas o motorista do caminhão baú faleceu.

A colisão ocorreu na PR-082, saída para São João do Ivaí, na “Curva do Cortume”.

Dois caminhões bateram e, em seguida, pegaram fogo. A carreta é da cidade de Marialva, motorista identificado como Alexandro estava com a família e ninguém se feriu, e o segundo de Apucarana, era conduzido por Milton.

O ajudante do caminhão de Apucarana quebrou o vidro para sair do veículo, mas o motorista que estava desacordado ficou preso na cabine que logo foi tomada pelas chamas.