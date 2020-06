Motorista de Mandaguari fica ferido após acidente entre Jandaia e Mandaguari

O motorista de um veículo Caoa Chery com placas de Mandaguari ficou preso as ferragens após um acidente de trânsito na BR-376, entre Jandaia do Sul e Mandaguari, próximo ao Motel.

A ocorrência entrou para os bombeiros às 21h15 deste domingo (31) como capotamento. O veículo estava bastante danificado sobre a pista sul, sentido Jandaia e o motorista chegou a ficar inconsciente no interior do carro. Ele foi desencarcerado pelos bombeiros e SAMU com possível trauma em tórax.

Bombeiros de Jandaia do Sul e Mandaguari e SAMU de Jandaia, além de socorristas da Viapar trabalharam no socorro a vítima