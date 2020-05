Motorista embriagado é preso após provocar acidente no centro

Por volta de 19h30 de sábado (23) a Polícia Militar foi chamada na Avenida Getúlio Vargas, próximo ao hospital, onde houve um acidente de trânsito e o motorista causador estaria embriagado.

O condutor do VW/Gol, de 71 anos, relatou que se encontrava parado aguardando o sinal vermelho do semáforo, quando percebeu que um veículo GM/Corsa, de cor escura, colidiu com a traseira, lado esquerdo de seu veículo, e em seguida tentou se evadir do local pela Avenida Getúlio Vargas, porém foi acompanhado por populares que ao visualizarem a equipe policial, indicaram o veículo Corsa, que no momento seu condutor tentava estacionar com muita dificuldade, sendo então abordado e identificado seu condutor de 53 anos, que apresentava sinais claros de embriaguez alcoólica e o veículo apresentava danos no farol e para-choque dianteiro lado direito.

Conforme a PM, na abordagem, o Sr apresentava dificuldades em pronunciar palavras, apresentava forte odor etílico, andar cambaleante, como também dificuldades em permanecer em pé.

Em consulta constatou-se que o veículo GM/Corsa constava pendências administrativas e o condutor não possuía “CNH”.

Diante dos fatos, o veículo foi apreendido e encaminhado ao Pátio da Cia PM Jandaia do Sul para os procedimentos cabíveis. Na “Cia PM” foi oferecido ao Sr. a opção de realizar o teste Estilométrico, onde que por várias tentativas sem êxito devido sua condição alcoólica.

Foi lavrado o termo de “Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora”, lavradas as devidas notificações, apreendido o veículo GM/Corsa, e posteriormente o Sr. foi encaminhado à Delegacia de Jandaia do Sul para os procedimentos legais.