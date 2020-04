Por volta de 19h15 desta terça-feira (21), um automóvel Ford Escort invadiu a faixa contrária da rodovia BR-376, na altura do quilômetro 333, em Ortigueira (PR), e bateu de frente contra uma carreta bitrem.

O motorista do carro, que foi arrastado por cerca de 35 metros após a colisão, morreu no local do acidente. A equipe da PRF não conseguiu identificá-lo.

A carreta transportava uma carga de calcário. A pista foi totalmente liberada por volta das 22 horas.

Fotos: PRF.