Motorista de BMW é preso por porte ilegal de arma em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 22h15 desta terça-feira (21) na Vila Paião.

A equipe policial realizava patrulhamento quando avistou um indivíduo em atitude suspeita dentro de um veículo BMW 320I preto, parado numa rua escura.

A equipe deu voz de abordagem e iniciou as buscas, onde na revista pessoal foi localizado na cintura do suspeito uma arma de fogo do tipo pistola, acabamento oxidado, modelo PT 58 S, no calibre .380, municiada, alimentada e carregada pronta para disparo com um carregador e 15 (quinze) munições da marca CBC intactas e uma certa quantia em dinheiro.

Cidadão disse que portava a arma para sua defesa pessoal.

A arma não possui registro e o suspeito não possui nenhuma documentação da mesma. Na busca veicular nada de ilícito foi localizado e o veículo encontra-se regular e em dia com a documentação.

Foi dada voz de prisão e se fez necessário o uso de algemas para resguardar a equipe e o detido conforme a súmula 11 do STF. O indivíduo, a arma, o veículo e o dinheiro foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul para os procedimentos de praxe conforme regula a lei 10826/03, art. 14, por porte ilegal de arma de fogo e munição de calibre permitido.