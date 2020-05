Motorista colide em carro estacionado e foge

Segundo a Polícia Militar, às 16h40 de domingo (3) foi recebida solicitação informando que na Rua Otávio Soni teria ocorrido uma colisão com um veículo estacionado, e que o autor aparentava sinais de embriaguez.

Diante dos fatos a equipe policial foi ao local, fazendo contato com a vítima que relatou que seu veículo VW Gol estaria estacionado defronte sua residência e, em determinado momento um GM Corsa Wind de Cor Azul, teria colidido no para-choque traseiro esquerdo do Gol, se evadindo na sequência tomando rumo ignorado.

Do acidente resultou em danos de pequena monta no VW Gol. A vítima foi orientada quanto aos procedimentos de Bateu Online. Rondas foram efetuadas no intuito de localizar o autor, porém sem êxito.