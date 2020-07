Motociclista se envolve em acidente durante fuga da PM em Mandaguari

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 11h40 de domingo (5).

A equipe policial realizava patrulhamento na Avenida Amazonas quando dois motociclistas ao perceberem a presença da viatura policial adentraram a Rua Vital Brasil e de imediato foi possível perceber que ambas não possuíam placas, que então já passaram a acelerar as motocicletas, sendo acompanhados pelos policiais, sendo que na Avenida dos Pioneiros os motociclistas invadiram um passeio onde ha grande fluxo de pedestres e transpuseram ainda a linha férrea fora do local correto, e quando retornaram as vias foi possível acompanhar uma das motocicletas, sendo que esta tentou se evadir por cerca de cinco quadras, invadiu vias preferenciais colocando os demais transeuntes em risco e só foi abordadona Rua João Favoreto, no Jardim Esplanada, sendo que o mesmo ainda tentou correr e foi logo contido e recebeu voz de prisão.

A equipe foi informada que o outro motociclista da fuga havia se envolvido em um acidente na Rua Jose Miranda dos Santos esquina com Barão do Rio Branco, com um veículo VW Gol, o qual sofreu avarias na lateral do lado do motorista.

No local, foi constatado o acidente e o condutor da motocicleta estava detido por populares que se indignaram com o mesmo ter quase atropelado um senhor na via e ainda após o acidente quis agredir o cidadão e o xingou por diversos palavrões. Ele foi identificado como “B”, se queixou de dores no joelho, foi socorrido pelo SAMU, passou por atendimento médico no PAM e após liberado recebeu voz de prisão.

Ambos foram encaminhados a delegacia e as motocicletas apreendidas.