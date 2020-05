Motociclista morre em acidente no Contorno Norte de Maringá

Por volta das 22h40 de ontem, (13), no km 15 da BR 376, (contorno norte de Maringá), agentes da Polícia Rodoviária Federal, (PRF), foram acionados para atender a um grave acidente de trânsito.

Um motociclista de 34 anos, perdeu o controle de sua motocicleta, um Honda CG 160cc, com placas de Sarandi, e colidiu violentamente em um guard rail, às margens da rodovia. Ele seguia sentido Maringá a Sarandi.

Devido à violência do impacto, a motocicleta foi projetada a 82 metros. O corpo do motociclista, a outros 46 metros.

No momento do acidente havia neblina e a pista estava molhada, devido a chuva que ocorreu horas antes. Agentes da PRF, socorristas, peritos e servidores do IML, compareceram no local para atendimento desta ocorrência.

Os agentes da PRF farão o Boletim de Acidente de Trânsito e o encaminhará à Autoridade Policial.

A PRF alerta sobre a necessidade de redução da velocidade, especialmente quando houver chuva e ou neblina. Tais fatores tendem a tornar a pista escorregadia e comprometer a visibilidade dos condutores, respectivamente.