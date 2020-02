Em São Pedro do Ivaí, um homem morreu vítima de acidente na zona rural do município, na região da Fazenda Barbacena, onde há uma plantação de cana. As primeiras informações são de que, na tarde de quinta-feira (6) dois cidadãos estavam vindo da zona rural, depois de uma pescaria, cada uma em uma motocicleta, quando um deles foi atingindo na cabeça pelo rodado de um caminhão.

A vítima fatal é Paulo Sérgio Kraker.

A Polícia Civil, de Jandaia e o IML de Apucarana foram acionados.