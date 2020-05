Motociclista morre ao colidir com caminhão em Marialva

Um Senhor de 54 anos, condutor de uma motocicleta, não resistiu aos ferimentos e morreu no local

Na noite deste domingo, (17), por volta das 20h20, agentes da Polícia Rodoviária Federal foram acionados para atender a um grave acidente de trânsito, ocorrido no km 186 da BR 376, no município de Marialva, (PR).

Um caminhão VW/24.280, conduzido por um senhor de 52 anos, que transitava sentido Sarandi a Marialva, colidiu frontalmente contra uma motocicleta Honda/CG 125 FAN, conduzida por um senhor de 54 anos.

Aos agentes da PRF, uma testemunha relatou que avistou o motociclista desembarcado, empurrando sua motocicleta na faixa da esquerda, na contramão de direção, após este ter se levantado da pista, não indicando o motivo de sua queda.

O condutor do caminhão foi submetido voluntariamente ao teste de alcoolemia, o qual indicou a não ingestão de bebidas alcoólicas.

Agentes da PRF, socorristas, servidores da concessionária local, do IML e peritos, compareceram no local do acidente para registros, sinalização e remoção do veículo e do corpo.

A PRF fará o Boletim de Acidente de Trânsito e o encaminhará à autoridade policial local.