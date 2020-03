Motociclista morre ao bater em traseira de caminhão na região de Novo Itacolomi

A Polícia Militar de Novo Itacolomi foi acionada às 21h30 de domingo (8) para atendimento de um acidente com vítima fatal envolvendo uma moto e um caminhão na PR-170, entre Novo Itacolomi e Sete de Maio.

No Local a equipe policial realizou a sinalização da via e acionamento dos órgãos competentes.

A equipe do SAMU de Apucarana compareceu no local e o óbito foi constatado pela médica sendo que o motociclista de 36 anos, que conduzia a motocicleta Honda Today de cor preta placa de Apucarana veio a colidir na traseira de um caminhão M. Benz l 1620 Placa de Borrazópolis, cujo condutor abandonou o local do acidente segundo a Polícia.

A Polícia Rodoviária de Rolândia, responsável pela rodovia, assumiu a ocorrência enquanto aguardava ainda a presença da Polícia Civil e IML.