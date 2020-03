Motociclista fica ferido em acidente em São João do Ivaí

O acidente ocorreu às 20h deste sábado (7).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual trafegavam os veículos Ford/ Pampa Placas de Maringá e a Motocicleta Honda/CG Titan 150, de São João do Ivaí pela Rodovia Estadual PR-457 no sentido de fluxo opostos e, ao atingir o KM 76+100m, trecho de São Pedro do Ivaí a São João do Ivaí, se envolveram em uma colisão lateral.

Do acidente resultou em danos materiais e uma vítima, com ferimentos médios (Condutor da Motocicleta) sendo este socorrido pela equipe do SAMU e levado ao Hospital Municipal de São João do Ivai.

O condutor da motocicleta não era habilitado, sendo notificado conforme artigo 162 I do CTB.