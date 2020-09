O acidente ocorreu por volta das 15h desta sábado (19) na BR-376, em frente ao Parque de Exposições em Jandaia do Sul.

Um Volkswagen Golf, de Mandaguari, fazia um retorno na rodovia em local não permitido, quando foi atingido pela motocicleta.

O motociclista, de Jandaia do Sul, sofreu ferimentos, foi socorrido pela equipe do SAMU de Jandaia do Sul e transportado de helicóptero para hospital da região.

