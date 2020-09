Motociclista faz malabarismo próximo a viatura e acaba multado

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 19h20 de segunda (7) na Rua Ciro Albino de Souza.

A equipe policial encontrava-se com a viatura policial parada e os policiais desembarcados, momento em que uma motocicleta transitou sobre a calçada por alguns metros e logo em seguida efetuou uma manobra de malabarismo com apenas a roda dianteira junto ao solo, manobra popularmente conhecido por “BABALU”, parando sobre a calçada. Que diante dos fatos foi abordado o condutor da motocicleta, sendo realizada busca pessoal e nenhum ilícito encontrado. A motocicleta se tratava de uma YAMAHA/Lander XTZ 250 com placa da cidade de São Paulo.

O veículo não possuía débitos junto ao Detran, mas foram lavradas as notificações pertinentes ao caso e, diante dos fatos, o condutor foi devidamente orientado e liberado com a motocicleta.