Motociclista é preso por conduzir embriagado no centro

Durante patrulhamento na Rua Senador Souza Naves por volta das 20h15 de quinta-feira (26), uma equipe da Polícia Militar avistou um indivíduo conduzindo uma motocicleta vermelha em atitude suspeita, sendo dada voz de abordagem e realizada busca pessoal, porém nada de ilícito foi encontrado.

Foi Identificado como sendo um homem de 25 anos que apresentava sinais de Embriaguez Alcoólica. Questionado se havia feito ingestão de bebida alcoólica este afirmou que sim. Sendo realizado o teste etilométrico que resultou em 0,38 mg/l tendo como valor considerado 0,34 mg/l configurando assim o crime de trânsito.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão a ele e encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para procedimentos. A motocicleta se trata de uma HONDA/CG 125 TITAN com placas de Campo Mourão, a qual apresenta débitos administrativos, sendo recolhida ao Pátio da 2ª Cia PM de Jandaia do Sul e confeccionada as devidas notificações de trânsito pertinentes.