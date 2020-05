Um jovem de 25 anos, morador de Jandaia do Sul, sofreu ferimentos leves após sofrer uma queda de moto no início da noite deste domingo (31) em Jandaia do Sul.

O motociclista perdeu o controle em uma curva, entre a pista de caminhada e o condomínio Água Cristalina. Ele foi socorrido pela equipe da Defesa Civil e encaminhado ao PAM apenas com escoriações sem gravidade.

A moto, uma CG 250, nova, ainda sem placa, não teve avarias importantes.