Motocicleta furtada em Marumbi é recuperada em Kaloré

A equipe policial de Kaloré recebeu informação anônima nesta quinta-feira (20) de que dois indivíduos conhecidos, estariam deslocando com uma motocicleta furtada da cidade de Marumbi e estariam se deslocando sentido a cidade de Kaloré.

Ciente de que havia sido furtada uma motocicleta Honda, na cor azul em Marumbi, os policiais iniciaram diligências e foi visualizada uma motocicleta Honda na cor azul com dois indivíduos masculinos em atitude suspeita.

Foi dada voz de abordagem e neste momento o condutor empreendeu fuga, iniciando-se um acompanhamento tático por várias ruas da cidade sendo por várias vezes emitidos sinais sonoros e luminosos, ignorados pelos meliantes, sendo que na Estrada do Uru km 02, os dois suspeitos caíram, abandonaram a motocicleta e correram para uma mata.

Foi pedido apoio da viatura de Marumbi onde foi realizado patrulhamento e buscas pelo local, mas não foi logrado êxito em encontrar os dois indivíduos.

A equipe recebeu informação de que os suspeitos teriam abastecido a motocicleta no posto da cidade de Kaloré. Foram cedidas as imagens e as mesmas repassadas a polícia judiciária.

A motocicleta foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do sul para os devidos procedimentos.