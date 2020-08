Motocicleta é furtada na Rua Clementino Puppi

No final da tarde de sábado (15) o proprietário de uma motocicleta Honda CG titan, de cor azul, a deixou estacionada ao lado do mercado na Rua Clementino Puppi, com a chave na ignição, e quando retornou percebeu que havia sido furtada.

Segundo a PM, o solicitante não soube informar a placa ou qualquer outro meio para que possa ser feita a identificação da motocicleta.

A vítima foi orientada. Ainda no local foi colhida a filmagem da câmera de segurança do supermercado, onde é possível verificar a ação do autor na hora do furto, sendo repassado para a Polícia Civil.