Motocicleta é furtada em Mandaguari

Às 19h de quarta-feira (6) a Polícia Militar de Mandaguari foi informada pelo solicitante que sua Honda Fan 125, de cor preta, placa APV-6854, estava estacionada em via pública, e que fora subtraída do local. Em filmagem de câmera de vigilância de uma residência ao lado foi possível ver o autor do fato, um homem trajando uma camiseta de cor verde, que adentrou a obra onde a vítima estava trabalhando, na Rua Rene Taccola e pegou seu capacete e a chave da motocicleta às 16h05.

A equipe realizou patrulhamento nas imediações porém até o momento nada foi localizado.