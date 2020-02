Na tarde de terça-feira (25) um morador do condomínio Astúrias informou que deixou sua motocicleta Yamaha/YBR de cor preta e placa ANY-5303 estacionada em frente a sua residência com a chave, que alguns momentos depois notou que o referido veículo não se encontrava mais no local.

A equipe policial realizou patrulhamento nas imediações porém nada foi localizado.